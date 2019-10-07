Президент Молдавии сердечно поздравил Путина с днём рождения
Президент Молдавии Игорь Додон сердечно поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Додон пожелал Путину крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России.
Додон: опыт Путина будет и в дальнейшем направлен на усиление России в мире
Лидер Молдавии Игорь Додон поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 67-летием, отметив, что опыт главы Российского государства будет и в дальнейшем направлен на усиление России на международной арене.
Отношения между Россией и Киргизией в настоящее время вышли на «качественно новый уровень». Этому способствовало личное внимание и конструктивный подход к развитию сотрудничества между двумя странами президента РФ Владимира Путина. Такую уверенность в поздравительной телеграмме по случаю дня рождения российского лидера выразил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.