7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин празднует 67-й день рождения. Планируется, что российский лидер проведёт этот день в кругу близких людей.

На день рождения лидеры иностранных государств дарят Путину разные подарки, но в основном — животных.

Так, в прошлом премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил российскому лидеру щенка породы акита-ину, а премьер Болгарии — овчарку. Собаку этой же породы Путин ранее получил от президента Сербии Александра Вучича.

Король Иордании Абдалла II подарил лучших арабских скакунов, а глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов — двух леопардов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в знак дружбы подарил российскому лидеру скакуна орловской породы и щенка кыргызской борзой.

А бывший президент Молдавии Владимир Воронин преподнес главе РФ хрустального крокодила.

Также Путину дарят иконы, оружие и книги.