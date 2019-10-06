Анкара, , 23:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в администрации турецкого президента.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе переговоров политики обсудили двустороннюю повестку дня, а также обменялись мнениями относительно зоны безопасности, которую планируется создать на востоке Евфрата», — отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран договорились в ноябре текущего года провести встречу в Вашингтоне.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в рамках поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

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