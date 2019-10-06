Анкара, , 15:59 — REGNUM Поручений президента США Дональда Трампа о выводе войск США из районов Сирии к востоку от реки Евфрат не выполнило его окружение. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам встречи с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

«Президент США поднял вопрос о выводе войск в востока от Евфрата, — сказал Эрдоган. — Однако его окружение не выполняет этого поручения».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о планах начать вывод войск из Сирии. Президент США заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметив, что это было единственной причиной, по которой американские военные находились на территории арабской республики.

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