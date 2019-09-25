Нью-Йорк, США, , 23:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в рамках поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, 25 сентября передает агентство Reuters.

Подробности и итоги переговоров, которые проходили на приеме, в котором также участвовали супруги лидеров Эмине Эрдоган и Мелания Трамп, пока не раскрываются.

Известно, что переговоры Трампа и Эрдогана должны были касаться в том числе российских систем ПВО С-400, закупленных Турцией, а также «зоны безопасности» на севере Сирии.

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