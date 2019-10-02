Ашхабад, , 19:23 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении Мергеннепеса Аннанепесова от должности генерального директора государственного объединения «Turkmen atlary» («Туркменские кони»). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

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Отмечается, что Аннанепесов уволен за серьезные недостатки, допущенные в работе, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля за деятельностью подведомственных предприятий.

«В последнее время допускается ослабление трудового распорядка, а также выявлены случаи нарушения норм тренировок коней. Это приводит к ненадлежащему содержанию ахалтекинских скакунов», — подчеркнул президент Бердымухамедов на заседании правительства Туркмении.

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