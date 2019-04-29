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Президент Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Политика

Под музыку, написанную его внуком

Ашхабад, 29 апреля 2019, 14:12 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керимгулы Бердымухамедов выступили на концерте, приуроченном национальному празднику — Дню туркменского скакуна, пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства исполнил песню «Ровач», текст которой взят из одноименного стихотворения туркменского лидера, посвященного жеребенку, родившемуся в первый день года «Туркмения — родина процветания».

Музыку для произведения написал внук президента Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 1992 года, в последнее воскресенье апреля в Туркмении ежегодно отмечается День туркменского скакуна — национальный праздник, посвященный ахалтекинской породе лошадей.

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