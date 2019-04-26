Президент Туркмении написал книгу «Конь – символ верности и счастья»

Ашхабад, , 15:00 — REGNUM В столице Туркмении состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Конь — символ верности и счастья», приуроченной к национальному празднику туркменского скакуна, пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торжественной церемонии приняли члены правительства, руководители различных госорганизаций, ректоры вузов, а также деятели культуры и искусств.

Новое литературное произведение туркменского лидера посвящено роли лошадей в истории культуры туркменского народа и представляет собой культурно-исторический обзор значения коня в развитии человеческой цивилизации.

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Как отмечает «Туркменистан сегодня», книга «Конь — символ верности и счастья» включает восемь глав, которые последовательно разворачивают ретроспективную панораму эволюции образа коня в мировой истории.

Выступившие на презентации поэты, мастера искусств и преподаватели вузов отметили, что новый литературный труд главы государства «будет способствовать сохранению преемственности и дальнейшей популяризации национальных духовных ценностей и наследия, в том числе традиций коневодства».

ИА REGNUM напоминает, что это уже пятая книга о коневодстве, автором которой является президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Ранее туркменский лидер написал такие литературные произведения, как: «Полет небесных скакунов», «Стремительнаяпоступь скакуна», «Ахалтекинский скакун — наша гордость и слава» и «У коня есть и преданность, и радость». Последняя из перечисленных была официально представлена в начале марта 2019 года.

Отметим, что с 1992 года в Туркмении ежегодно в последнее воскресенье апреля отмечается День туркменского скакуна — национальный праздник, посвященный ахалтекинской породе лошадей.