Москва, , 07:31 — REGNUM Уже с 1 января 2020 года налог на доходы физических лиц сможет не платить ряд граждан России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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В России сразу несколько категорий граждан смогут не платить налог на доходы физических лиц. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, от уплаты НДФЛ освобождаются люди, которые пострадали в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Налоговые льготы введены и для семей пострадавших.

Также НДФЛ смогут не платить те, кто сдавал в аренду своё жилье пострадавшим при терактах, ЧС и стихийных бедствиях, в случае, если оплата не превышала суммы, полученные пострадавшими для аренды из госбюджета.

Кроме того, глава государства подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов, получающих в вузах, где они обучаются, материальную помощь в размере не более 4 тысяч рублей в год. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов и аспирантов. Это положение вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащая уплате, выросла на 34% и составила 122 млрд рублей. Ввсего граждане РФ представили 9,5 млн налоговых деклараций, это превысило показатель 2018 года на 6%.

В 2019 году сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, — 195,1 млрд рублей, что на 12% больше чем в 2018 году.