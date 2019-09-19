Москва, , 09:39 — REGNUM В России сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащая уплате, выросла на 34% и составила 122 млрд рублей. Таковы итоги декларационной кампании 2019 года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Граждане РФ представили 9,5 млн налоговых деклараций, это превысило показатель 2018 года на 6%.

В 2019 году сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, — 195,1 млрд рублей, что на 12% больше чем в 2018 году.

Чаще всего граждане обращались в ФНС за предоставление им имущественных и социальных вычетов. За год вычеты получили 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России за 2018 год заплатили 66 млрд рублей налогов и сборов через сайт Федеральной налоговой службы.

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