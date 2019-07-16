Москва, , 12:50 — REGNUM

Закон, устанавливающий новые налоговые льготы и изменяющий некоторые правила налогообложения, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

Основные нормы законы связаны с поручениями президента РФ Владимира Путина. Так, в частности, закон позволяет гражданам не уплачивать подоходный налог со средств, которые они получили с продажи своего единственного жилья, если оно было в их собственности три года. Сегодня налогом не облагаются средства, полученные за счет продажи только того жилья, которое находится в собственности более пяти лет.

Кроме того, закон также освобождает граждан от уплаты подоходного налога с суммы задолженности, если их долги были списаны как невозвратные и признаны безнадежными.

Закон также коснется и новых правил налогообложения в отношении налога на добавленную стоимость (НДС). Так, в частности, теперь договор или контракт о безвозмездной передаче товаров или оказания услуг в рамках благотворительной деятельности и волонтерства будет основанием для освобождения от НДС.

Кроме того, закон также вводит нулевую ставку налога на прибыль организаций для музеев, театров и библиотек. Нововведение коснется только тех, которые были учреждены субъектами РФ или муниципальными образованиями. При этом их работа должна соответствовать правительственному перечню видов культурной деятельности, а доход от этой деятельности не должен превышать 90% от всех доходов для расчеты налоговой базы.

Нулевая ставка налога на прибыль организации также вводится и в отношении организаций, которые оказывают образовательные, медицинские и социальные услуги.