Москва, , 13:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин может отправиться во Францию на похороны бывшего президента Пятой республики Жака Ширака. Такой возможности не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Однако на данный момент, как отметил официальный представитель Кремля, решение об этом ещё не принято.

«Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания и так далее. Пока нет чёткого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого будет президент принимать решение», — пояснил Песков, пообещал проинформировать журналистов, если такое решение будет принято.

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Владимир Путин пообещал, что в РФ будут помнить заслуги Жака Ширака

Как сообщало ИА REGNUM, о кончине бывшего президента Франции его родственники сообщили 26 сентября. Политику было 86 лет. Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции два срока, с 1995 по 2007 гг. До своего избрания на главный пост страны он был мэром Парижа и создал собственную партию «Объединение в поддержку республики».

По словам родственников, Жак Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас.