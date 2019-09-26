Москва, , 15:45 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака 26 сентября направил его вдове президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в телеграмме российский лидер подчеркнул большой вклад Жака Ширака в развитие дружественных отношений между Россией и Францией.

«Президент России отметил, что каждый раз, общаясь с Жаком Шираком, искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также отмечается, что российский лидер попросил в обращении вдову покойного передать соболезнования родственникам и близким покойного.

Как передавало ИА REGNUM, о кончине французского экс-президента сообщили его родственники 26 сентября. На момент смерти ему было 86 лет.

Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции два срока, с 1995 по 2007 гг. До своего избрания на главный пост страны он был мэром Парижа и создал собственную партию «Объединение в поддержку республики».