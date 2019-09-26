Москва, 26 сентября 2019, 15:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадет Ширак. Об этом 26 сентября сообщает официальный сайт главы российского государства.
Путин отметил, что с именем Жака Ширака, который заслужил уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, связана целая эпоха в современной истории Франции. По словам Путина каждый раз, общаясь с Жаком Шираком, он искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.
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