Москва, , 12:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с Днём независимости и высоко оценил успехи страны и в различных сферах, об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной 29 июня на сайте Кремля.

Владими Путин и Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

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Президент особо отметил международный авторитет страны и её вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии.

Путин выразил уверенность, что дальнейшем упрочении стратегического партнёрства России и Туркмении, основанного на добрых традициях дружбы и взаимном уважении, продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с 28-й годовщиной независимости республики.

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