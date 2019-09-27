Ашхабад, , 11:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял военный парад в честь Дня независимости республики, сообщает 27 сентября издание Orient.

Праздничный день начался с церемонии возложения цветов к монументу независимости. Позднее на главной площади страны была продемонстрирована современная военная техника.

После парада началось праздничное шествие трудовых коллективов различных отраслей экономики республики. Процессия призвана продемонстрировать достижения в нефтегазовой, текстильной, аграрной и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с Днём независимости. В 2018 году праздничную дату перенесли с 27 октября на 27 сентября.

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