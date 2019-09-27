Ашхабад, 27 сентября 2019, 09:01 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты посла Великобритании в республике Хью Стэнли Филпотта, сообщает 27 сентября агентство «Туркмения сегодня».
Британский дипломат поздравил главу государства с 28-й годовщиной независимости Туркмении. Во время переговоров стороны отметили наличие солидарного потенциала для наращивания взаимовыгодных связей в различных сферах.
В качестве приоритетных направлений сотрудничества были определены сельское хозяйство, торгово-экономическая сфера, энергетический сектор, строительство, а также связь и телекоммуникации.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня посол США в Туркмении Мэттью Стивен Климов вручил копии верительных грамот представителям МИД республики. В рамках встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также урегулирование ситуации в Афганистане.
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