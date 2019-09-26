Нью-Йорк, США, , 12:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями еврейских организаций США, сообщил 25 сентября официальный сайт офиса президента Украины.

В ходе встречи Зеленский высказался по поводу антисемитизма на Украине:

«Раскрутка темы антисемитизма в Украине — это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершённых на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости», — заявил он.

Президент Украины также призвал еврейские организации привлекать американских и израильских инвесторов к финансированию украинских проектов.

«Мы хотим изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом всего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля», — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский перечислил проекты на Украине, куда могли бы вложить свои деньги иностранные инвесторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный раввин Украины Яков-Дов Блайх принял участие в открытии памятника боевикам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установленном на еврейском кладбище города Самбор. Отметим, что боевики данной организации известны погромами и массовыми казнями евреев в годы Великой Отечественной войны.

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