Киев, , 11:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных инвесторов вкладывать средства в украинские проекты. Об этом он заявил 13 сентября на открытии саммита «Ялтинская европейская стратегия» (Yes).

«У нас есть ряд проектов куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель», — заявил он.

Зеленский также представил ряд проектов, способных заинтересовать крупных инвесторов. Это проект по созданию системы орошения земли на юге Украины, горнолыжные курорты, проект по развитию острова Хортица, на котором раньше была Запророжская Сечь, создание IT — кластера в Харькове и центра кинопроизводства в Киеве, а также другие проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ рассказал, что инвестиции не идут на Украину из-за беззакония, которое там творится. Инвесторы не спешат вкладывать деньги даже под личные гарантии президента Украины, поскольку власть в этой стране слишком часто меняется.

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