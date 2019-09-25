Москва, , 12:05 — REGNUM Итоги выборов в России, проведенных в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, полностью отменены на 15 избирательных участках. Об этом сегодня, 25 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Глава ЦИК объяснила отсутствие в бюллетенях графы «против всех»

Глава ЦИК уточнила, что признаны недействительными выборы на 15 избирательных участках в Санкт-Петербурге, Крыму, Туве, Приморском крае, Московской и Орловской областях.

Также ЦИК признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в регионах России граждане избрали глав 16 субъектов РФ, мэров трёх административных центров, а также депутатов в 13 законодательных собраний и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга.

Читайте также: Итоги единого дня голосования ЦИК подведёт 25 сентября

К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов