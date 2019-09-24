Москва, , 12:37 — REGNUM Графа «против всех» в избирательных бюллетенях необходима тогда, когда избирателю нужно реализовать свою гражданскую позицию, а среди кандидатов «нет представителей от значительных групп людей». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Графа «против всех» актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей», — пояснила в интервью «Российской газете» Памфилова.

При этом в ситуации, когда конкуренция достаточна и представлен весь спектр, отражающий интересы избирателей, графа «против всех» не актуальна, подчеркнула глава ЦИК.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2019 года в России состоялся единый день голосования. Граждане страны избрали глав 16 субъектов федерации, мэров трёх административных центров, а также депутатов в 13 законодательных собраний и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга. Три губернатора были избраны через голосование в парламенте. Всего в списки избирателей было включено более 56 млн человек.

Итоги единого дня голосования ЦИК планирует подвести на заседании комиссии 25 сентября.