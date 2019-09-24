Москва, , 11:59 — REGNUM Центральная избирательная комиссия уже завтра, 25 сентября, подведёт итоги единого дня голосования, который в регионах России прошёл 8 сентября. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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Вопрос «Об итогах избирательных кампаний в единый день голосования 8 сентября 2019 года» значится первым пунктом повестки завтрашнего заседания. Докладчиком по нему выступит глава комиссии Элла Памфилова.

Также члены ЦИК намерены обсудить ситуацию, связанную с проведением «выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в регионах России граждане избрали глав 16 субъектов федерации, мэров трёх административных центров, а также депутатов в 13 законодательных собраний и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга. Три губернатора были избраны через голосование в парламенте.

Всего в списки избирателей было включено более 56 млн человек.

Добавим, что 8 сентября продемонстрировало устойчиво низкий интерес избирателей к выборам в регионах. Как заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, проблема интереса избирателей к региональным выборам остаётся. По его словам, речь идёт не только о низкой явке, но и по многим регионам продолжается снижение явки по сравнению с теми выборами, которые были пять лет назад. При всех успехах действующих губернаторов сохраняется и проблема личной популярности губернаторов.

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