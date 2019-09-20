20 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Пока население РФ бедствует, власти страны отдаются мечтам. И, не стесняясь, в этом признаются.

Евгений Цоц, , 18:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 20 сентября выступил с речью перед участниками форума городов в Великом Новгороде. Слушателями в основном были мэры из разных мест и главы регионов. Медведев произнёс напутственные слова, в завершение которых призвал руководителей муниципальных образований и субъектов РФ смотреть далеко вперёд:

Гильотина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо мечтать. Даже если решения эти воплотятся не сегодня, а завтра», — сказал Медведев.

Стоит предположить, что Медведев поделился собственным рецептом того, как надо управлять вверенными территориями. Нередко мы слышим от главы правительства о планах и проектах, которые если и сбываются, то весьма своеобразной форме.

Рассуждения премьер-министра уже не раз заходили в сферы нематериального светлого будущего. Роботы, электроника, искусственный интеллект, — как видится, надеется глава правительства именно на них.

«До чего дошел прогресс!Труд физический исчез,Да и умственный заменитМеханический процесс.Позабыты хлопоты,Остановлен бег.Вкалывают роботы,А не человек».

Каждый знает слова этой песни, написанные когда-то Юрием Энтиным. Возможно, Дмитрий Анатольевич черпает вдохновение именно в ней. Но с 1979 года, когда на экраны вышел фильм «Приключения Электроника», минуло уже 40 лет. А воз и ныне там. Россия по-прежнему не является страной передовых технологий. Очередной холодный душ Медведев получил накануне, 19 сентября, на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, когда тот рассказывал о достижении — выходе в госзакупках на производителей, что позволило сбить цену и сэкономить.

Встреча Дмитрия Медведева с Сергеем Собяниным Government.ru

«Мы провели недавно торги по закупке оборудования для УЗИ, другого оборудования. Добились, чтобы на торгах присутствовали производители этого оборудования. В дальнейшем будем заключать договоры с контрактом жизненного цикла», — доложил Собянин.

«Не посредники, а именно производители медтехники», — повторил Медведев, прочувствовав глубину.

«Около 30% сброс цены произошёл».

«Это наши производители?»

«Нет, это Philips, Siemens и другие мировые производители», — вынужден был пояснить мэр Москвы.

«А наши выходят?» — поинтересовался Дмитрий Анатольевич.

«Наши выходят на то оборудование, которое производят, — менее сложное. Оно в основном закупается у отечественных производителей. Мы просто сейчас говорим о высокотехнологичном оборудовании».

«Ясно».

Этот стыдный ликбез для премьер-министра о том, что в России нет высокотехнологичной аппаратуры для медицины, опубликован на официальном сайте правительства РФ. Оказывается, глава правительства даже не имел представления об этом!

Возможно, если поместить себя в проектирование будущего, эта информация и не является важной. Но только большинство населения отчётливо ощущает нахождение страны на технологических и экономических задворках. Сейчас популярно слово «цифровая экономика». Что под этим термином в реальности внедряется в России? Технологический прорыв? Нет, банальный big data, массив данных о каждом человеке. К возможности их применения во всём мире относятся с настороженностью, потому что очевидна обратная сторона такого внедрения — попадание в зависимость от лиц, управляющим этим информационным массивом. То, что некоторые специалисты именуют «электронным концлагерем». Тотальный переход на цифровые операции в делопроизводстве, государственных услугах, отказ от наличных денег, создание безмерного числа баз данных, в каждой из которых хранятся персональные данные обо всех нас.

«Московская электронная школа» Mos.ru

Дошли до самого ценного — детства. Космические по размаху средства тратятся на оборудование российских школ электронными интерактивными досками, этот эксперимент уже охватил Москву с её миллионом школьников под названием проект «Московская электронная школа». И дело времени, когда он перейдёт на всю страну, каждого ребёнка. При том, что до сих пор не проведено добросовестного полноценного исследования по влиянию гаджетов на здоровье детей, есть много тревожных сигналов от учёных, педагогов, психологов. Но это лишь первый шаг. На втором ждёт big data уже для школьников. Его попытались внедрить несколько лет назад под видом базы «Контингент». Если бы не воля президента России, лично отказавшего «инноваторам», то персональными данными детей уже сейчас бы управляли некие обезличенные цифровые реформаторы. Однако та же самая идея вновь на пороге уже под видом второго этапа всё той же «Московской электронной школы». Этот замысел может нанести вред новому поколению России ужасающих, потусторонних масштабов.

Многие идеи, которые звучат от Медведева, выдают в нём стратега, заглядывающего порой слишком далеко вперёд, без имеющихся на текущий момент предпосылок. Некоторые ИА REGNUM уже комментировал. Например, о четырёхдневной рабочей неделе:

Как Медведев доказывает бесполезность населения России

Чем на самом деле следует заняться Медведеву

Или о непреложном развитии малого бизнеса:

Зачем Медведев пересказывает западную чепуху?

Недавно проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в телеэфире разоблачил тезис, которым власть имущие любят ругать народ нашей страны и оправдывать собственное бездействие, — о низкой производительности труда.

«У нас низкая зарплата, и в этом серьёзный корень проблем роста производительности. Чисто статистически уровень производительности будет ниже, чем в Европе. А второй момент — низкая зарплата не порождает потребление. Даже если вы будете фантастически оснащены, но производство работает на одну треть или две трети возможностей, то и производительность труда будет ниже. Это наш бич, который является серьёзнейшей проблемой», — заявил Сафонов.

Пока глава правительства возвышается над проблемами в мечтах, народ в них купается — нищете, разрухе. И ещё и боится, что многие миллиарды, заработанные на ресурсах могучей страны, потом её жителей, пойдут не на их благо, а на дальнейшее закабаление.