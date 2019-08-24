24 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Российская реальность очень быстро возвращает из сладкой неги фантазий о четырёхдневной рабочей неделе. Но, увы, главе исполнительной власти России Дмитрию Медведеву не так просто в ней оказаться. Чтобы ему помочь, предлагаем список актуальных проблем, волнующих жителей нашей страны, но, возможно, не видимых за облаками стратегического обзора.

Евгений Цоц, , 12:47 — REGNUM

Идея премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по четырёхдневной рабочей неделе обнажила потребность нашего правительства в сведениях, какими на самом деле насущными проблемами живут жители нашей страны. Очевидно, что образовался некоторый информационный вакуум, который следует восполнить, чтобы обрисовать реальное положение дел. Увы, Росстат, профильные чиновники с этой задачей не справляются, поэтому нужно было этой работой заняться кому-то ещё.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

В пунктах этого материала нет макроэкономики, финансов, политики, социальной сферы. Это набор хозяйственных вопросов, требующих незамедлительного решения, поскольку они прямо влияют на качество жизни людей и формируют среду их обитания. Как представляется, эти сферы выпали из области внимания людей, управляющих государством. Да, в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других центрах России эти проблемы не столь остры, но граждане России живут не только там.

Изношенная инженерная инфраструктура. Под землёй очень много старых советских труб водоснабжения, отопления, канализации изгнили, истыкались чопикам и рвутся-рвутся-рвутся. Тысячи рабочих по всей стране занимаются аварийной деятельностью — вскрывают асфальт, разрывают до труб, экстренно устраняют течь, зарывают снова до следующего раза. Это целая индустрия — разрыть, заткнуть, закопать. Понятно, что теряются деньги, в том числе и на ремонте дорог. До сих пор остались бесхозные трубы, которые, впрочем, используются. А когда происходят коммунальные фонтаны и образуются ЖКХ-водоёмы, все вспоминают, что у нас ещё и ливнёвки не работают.

Отвратительная работа общественного транспорта. Во многих городах быть пассажиром автобуса — как оскорбление. Скорее всего, нужно ехать на списанном в утиль в 90-х годах европейском автобусе. Их салоны не моют, не ремонтируют, транспорт извергает гарь и громыхание. Другой вариант — столь же неудобная и грязная маршрутка, у которой, массовое явление, сломаны задние стойки (видимо, на такой вес они не рассчитаны), а салоны сделаны задуманы для малогабаритных людей. И там, и там водители хамят пассажирам, пренебрегают плавной ездой, устраивают гонки наперегонки или «резинят» трафик, чтобы продать больше билетов. На многих маршрутах автобусы заканчивают работу раньше расписания, и никто это не контролирует. Спальные районы иногда уже в 9 вечера оказываются в изоляции. Выделенных полос нет, трамвайные системы разрушены.

Советская система устройства городов и перегруженные центры. Когда-то строился завод, а рядом — жилые дома. Жители пешком ходили на работу, а в центр выезжали только по выходным (или отправлялись на дачу). Сейчас заводов нет, в 90-х и нулевых случилась деиндустриализация, горожане едут на работу в центр, где открылись офисы. Нет ни дорог, ни мест для парковки — ежедневный нескончаемый транспортный коллапс. Почему никто даже не задумывается, чтобы вынести из центров городов междугородние транспортные узлы, вузы, часть органов управления? Почему не определяют в городах зону деловой застройки с необходимой для неё инфраструктурой? Где проекты по расширению магистралей, систем быстрого городского общественного транспорта?

Точечное строительство. По-прежнему в городах уплотняется застройка в удобно расположенных местах. Бизнесмены полулегально обходят барьеры, предусмотренные законодательством. Но это только часть вопроса. Главное, как жить новосёлам и их соседям поневоле? Без парковок, дворов, пространства? Власти нужно признать наши «шанхаи» проблемой, взять ответственность за преступления чиновников-коррупционеров, за ухудшение качества жизни людей.

Строительные стандарты. Новая многоэтажная микрорайонная застройка ведётся с пониженными требованиями к дворовым территориям. Они маленькие, нет спортивных площадок, не хватает парковок. В результате пространство между домами занимает личный транспорт, для людей места нет, только их «скворечники». Неужели у нас так плохо с землёй?

Деградация пешеходной инфраструктуры. Эту исчезающую часть дороги ремонтируют по остаточному принципу. В центре городов — разномастье криво уложенной плитки, чуть дальше — выбоины и ухабы в давно не ремонтированном асфальте, на окраинах, в спальных районах тротуары вообще исчезают как объект, в лучшем случае — узкая пешеходная дорожка, где и двоим не разойтись. В результате люди перестают без необходимости выходить из дома — на улице им нет места.

Отсутствие инфраструктуры для массового занятия спортом. Что-то делается, но совсем не так, как нужно. Для чего в парках ставят уличные тренажёры? В лучшем случае, из них можно использовать снаряды для кроссфита, турники и стойки, за «железом» идут в спортзал. Зачем нужны центры экстремальных видов спорта в общественных местах? Наши чиновники в юности пересмотрели MTV? Где площадки для футбола, волейбола, баскетбола, корты для тенниса, столы для настольного тенниса, катки для игры в хоккей? Советскую инфраструктуру уничтожили много лет назад, сейчас же деньги тратят на дорогие ФОКи и мало востребованное оборудование. А условий для занятий популярными видами спорта как не было, так и нет.

Это то, чем власти не занимаются вообще. Но даже там, где они что-то делают, часто получается как всегда:

Ужасающее качество ремонта городских автодорог. Чаще всего их хватает на один сезон. Дыры, неровности, колеи, размывы и провалы грунта, небрежные стыки, торчащие люки. Очевидно, что экономят и на асфальте, и на сорте щебня, и на квалификации рабочих.

Тотальная нехватка дворников. Особенно проблема ощущается в зимний сезон, когда под ногами лёд и сугробы, а над головой сосульки — довольно распространённая причина травмирования и гибели людей. Система уборки населённых пунктов чрезвычайно сложная, где разные органы управления заведуют разными работами, а исполнителей и техники ни у кого нет. Пока считается, что дворник должен быть рад зарплате в 15−20 тысяч рублей, их будет немного.

Программа расселения ветхих и аварийных домов — нужный и правильный проект. Но как контролируют его ход? Почему расселённые дома после годами простаивают, их не сносят, строительный мусор не вывозят? Эти остовы — центры притяжения асоциальных элементов, подростков. Почему дома, попадающие в программу, остаются без ухода вплоть до расселения? Есть примеры, когда расселяют относительно крепкие дома, а в тех, где сыпется кладка несущих стен и кровля, по-прежнему живут люди.

Именно эти вопросы должны стоять в повестке дня у главы правительства России господина Медведева, когда он думает, как улучшить или облегчить жизнь людей. Конечно, список неполный, в него можно добавить и несвоевременный вывоз мусора из микрорайонов, проигранную борьбу с городскими грызунами, несанкционированные свалки и слив в рекреационных зонах канализационных отходов, а также множество других историй, отравляющих жизнь гражданам России. Но несомненно, что премьер-министр и сам о проблемах людей легко узнает, главное, чтобы они его, наконец, заинтересовали.