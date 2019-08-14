14 августа 2019 | Время чтения 3 мин

О чём на самом деле говорит идея перейти на четырёхдневную рабочую неделю? Почему рабочие руки жителей страны оказались вдруг невостребованными?

Евгений Цоц, , 19:24 — REGNUM

Дарящая надежду миллионам российских граждан идея четырёхдневной рабочей недели повторно оказывается в центре внимания. Всё потому, что её авторы не малоизвестные фантазёры из глубинки, а премьер-министр России Дмитрий Медведев и пользующаяся авторитетом Федерация независимых профсоюзов (ФНПР). Министерство труда и социальной защиты РФ, в свою очередь, получило письмо ФНПР с предложением об изменении в России рабочего графика, и заявило, что считает возможным обсуждать данную инициативу.

Медведев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поразительно, но факт — для подобного рода затеи уровень обсуждения максимально высокий, и если говорится «а», то логично нам всем ждать уже и «б». И для Минтруда, находящегося в подчинении у Медведева, будет странно идти ему наперекор.

Безусловно, критика СМИ данной нормы схлынет, если она воплотиться в реальность. Заметно улучшится и отношение в народе к премьер-министру России. Всё-таки дополнительный выходной — бонус вполне осязаемый, влияющий на жизнь каждого человека. И влияющий положительно, даже если этот день будет посвящён не самым полезным занятиям. И, между прочим, предпосылки, что такое возможно реализовать на практике, уже есть. Например, зимние новогодние каникулы, когда вся страна на десять дней выпадает из рабочего процесса, и ничего. Всё нормально. А ведь есть и майские, и другие праздники в течение года. Дополнительный выходной — это всего лишь пять новогодних каникул.

Но если эта инициатива реальна, как тогда понимать пенсионную реформу, по которой граждан России попросили поработать ещё по пять лет? Один из ключевых посылов заключался в том, что в нашей стране низкая рождаемость, происходит старение населения и имеется нехватка рабочих рук. А тут, получается, всё нормально с руками. Даже перерабатывают.

Примерно об этом написал в Twitter и политолог Руслан Осташко:

«Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект перехода на четырехдневную рабочую неделю. Ранее об этом же говорил Медведев. Якобы технологии позволяют и все такое… [Зачем] тогда было тогда заставлять людей работать до пенсии на пять лет дольше?!»

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Получается, что главная цель пенсионной реформы — не применение рабочих рук, а снижение социальных расходов. Посыл вполне даже экономический. С другой стороны, рабочие руки не требуются не только в новом количестве, их и в действующем перебор. Почему перебор? Потому что значительная часть экономики РФ искусственно поддерживается государством за счёт бюджетных расходов, государственных закупок и прочих трат. В результате снижения рабочей недели и последующего понижения зарплат и иных расходов (а такой сценарий уже сейчас описывают эксперты-экономисты) экономика страны только выиграет, сбросив часть лишнего бремени.

Так о чём же на самом деле сказал Медведев? Не о том ли, что в реальности экономика России — это добыча природных ресурсов и их экспорт за рубеж, а прочие сектора, занятость большинства граждан погоды не делают — прибыли не приносят, и лишь бы расходов на народ было поменьше? Выглядит как тонкий троллинг: вы меня считаете бесполезным? А я вам покажу, что бесполезны вы!

Но эта игра доставляет удовольствие только в том случае, если не замечать реальные потребности граждан России. Если не видеть вымирающие деревни и целые районы, разбитые и парализованные в нескончаемых инженерных и инфраструктурных коллапсах областные центры, не видеть рекордное уплотнение застройки российских микрорайонов, не питаться некачественными продуктами из сетевых магазинов. Проще говоря, жить в другом мире.

И вот как раз граждане России заинтересованы и в сильной экономике, и налаженных хозяйственных процессах, и сами стремятся приносить пользу. И не их вина, что кому-то выгоднее просто выкачивать из земли общенародные ресурсы, передавая их за рубеж, и вообще не заниматься страной.