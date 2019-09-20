Москва, , 13:44 — REGNUM Пентагон не напрасно и не безосновательно высказывает опасения по поводу вероятной десакрализации американских истребителей F-35 турецкими расчётами зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», закупленных Анкарой у России. Как заявили в Минобороны РФ, возможности российской системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, нейтрализации любых воздушных целей хорошо известны всем пилотам НАТО, которые приближаются к границам РФ на Балтике.

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так в ведомстве ответили заявление американского генерала о наличии у Пентагона плана по уничтожению противоракетной обороны Калининграда, подчеркнув, что регион надёжно защищён «от любых агрессивных «планов», разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами».

«В полной мере это касается и «невидимых», только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей пятого поколения, — добавили в военном ведомстве. — Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчётами ЗРС С-400 небезосновательны».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий американскими ВВС в Европе генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда. При этом он подчеркнул, что меры, которые Вашингтон планирует принять в случае возможной «агрессии России» в Европе, будут «многоэлементными, своевременными и эффективными».

В ответ на эти заявления американского генерала губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал тем, кто строит планы в отношении России почитать книги о том, как плачевно эти «планы закончились для планировщиков». Он подчеркнул, что всем генералам США нужно помнить, что «как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт».

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