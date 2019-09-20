Калининград, , 11:12 — REGNUM У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении России, заявил в интервью РБК губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Таким образом глава региона прокомментировал слова главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план для прорыва систем ПВО в Калининградской области.

По словам губернатора, жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, «надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков».

«Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», — сказал Алиханов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Харригян заявил, чтоу Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда.

Вместе с тем детали разработанного плана командующий не привёл, однако отметил, что меры, которые Вашингтон планирует принять в случае возможной «агрессии России» в Европе, будут «многоэлементными, своевременными и эффективными».

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