Вашингтон, , 07:33 — REGNUM У Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда. Об этом заявил главнокомандующий американскими ВВС в Европе генерал Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает журнал The National Interest.

Пентагон Vilingstore.net

Читайте также: В Евросоюзе выбрали Калининград для боестолкновения США и России в 2020 г

Детали разработанного плана высокопоставленный американский командующий не привёл, однако отметил, что меры, которые Вашингтон планирует принять в случае возможной «агрессии России» в Европе, будут «многоэлементными, своевременными и эффективными». Издание полагает, что в этом случае наступление будет вестись одновременно с воздуха, земли, моря и из киберпространства.

По заявлению Харригяна, Калининград и его гарнизон могут стать главными целями для Пентагона. По его словам, США постоянно «отрабатывают подобные планы» и при необходимости приведут их в действие. Журнал напоминает, что в марте 2019 года бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал удар по Калининградской области.

«Если нам придётся уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план», — сказал главнокомандующий, слова которого приводит Breaking Defense.

Отмечается, что «уникальное положение Калининградской области, находящейся между Польшей и Литвой, вдали от остальной части России, делает её не только отличным командным пунктом, но и чрезвычайно уязвимой целью».

Ранее по теме: Для «нейтрализации Калининграда» США увеличивают военный контингент в ЕС

Напомним, положение Калининградской области в современной Европе уникально. Именно благодаря Калининграду Россия по сей день имеет открытый выход в Балтийское море, а НАТО, в свою очередь, лишено возможности полностью замкнуть на себя Балтику. В то же время область географически оторвана от основной части Российской Федерации и представляет собой крепость в окружении государств, далеко не всегда дружелюбных к нашей стране. Эти факторы заставляют их регулярно поднимать вопросы об угрозах от «самой милитаризованной зоны в Европе», «пересмотре статуса региона», используя при этом все возможные средства: крупномасштабные военные учения, размещение военных баз, политическое давление и даже поиски «исторической справедливости».

Читайте ранее в этом сюжете: Калининград под прицелом НАТО и в центре соседских вожделений