Москва, , 05:30 — REGNUM Соединённые Штаты сами провоцируют ситуацию, когда им приходится противостоять двум сверхдержавам, которые поддерживают друг друга, — России и Китаю, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter:

«Россия и Китай вновь выступили вместе, наложив в Совбезе ООН вето на западный проект резолюции по Идлибу. В «большой тройке» сверхдержав Россия и Китай держатся вместе, а США — против обоих. Давление со стороны США гарантирует близость интересов и позиций России и Китая».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай отклонили вариант резолюции о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» (Сирия), предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом. Москва и Пекин считают, что нельзя прекращать огонь против членов террористических группировок, и предлагают свой вариант резолюции.

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