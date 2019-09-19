Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта о прекращении огня в сирийской зоне «Идлиб», так как постоянные члены Совбеза Россия и Китай проголосовали против этой резолюции, сообщает 19 сентября агентство РИА Новости.

За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН, один член СБ воздержался от голосования.

Проект Германии, Кувейта и Бельгии предусматривал полное прекращение огня в Идлибе и предоставление доступа в эту зону для «гуманитарных» организаций.

Вариант резолюции, представленный Россией и Китаем, содержал важное отличие — прекращение огня не распространяется на членов террористических группировок.

«Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности», — указано в российско-китайском проекте резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии зона «Идлиб» является прибежищем целого ряда группировок, признанных террористическими. Боевики этих групп никогда не соблюдали ни одного соглашения о прекращении огня.

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