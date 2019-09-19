Нью-Йорк, США, , 20:35 — REGNUM Попытки США и их сателлитов представлять действующие в Сирии террористические группировки как умеренную оппозицию — недопустимы, заявил 19 сентября постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя на заседании перед голосованием по российско-китайскому проекту резолюции по Идлибу.

Василий Небензя напомнил, что военная часть сирийского кризиса фактически преодолена и все стороны, желающие политического урегулирования уже включились в этот процесс.

«Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились этому процессу», — сказал Небензя.

Российский дипломат отметил, что «единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, это террористы».

"Попытки покрывать их и представлять их в качестве дерадикализовавшейся оппозиции недопустимы», — подчеркнул Василий Небензя.

Постпред России особо отметил, что игнорирование этого обстоятельства авторами проекта по прекращению огня в Идлибе является причиной того, что Москва не голосует за принятие резолюции, предложенной Германией, Кувейтом и Бельгией.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Россия и Китай предложили свой вариант резолюции по Идлибу, согласно которого прекращение огня не распространяется на террористические группировки и их отдельных представителей.

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