Цхинвал, 19 сентября 2019, 13:55 — REGNUM В связи с терактом в Луганске, в ДНР также будут приняты меры безопасности, заявил глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин во время брифинга в Цхинвале, сообщило 19 сентября «Донецкое агентство новостей».
Глава ДНР отметил, что республика живёт в условиях постоянной террористической угрозы со стороны Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР произошёл взрыв, повредивший опоры автомобильного моста, по которому должны были проезжать автомобили гуманитарного конвоя из России. Власти ЛНР усилили охрану стратегических объектов республики.
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Напомним, ранее Пушилин прибыл с визитом в республику Северная Осетия, и в данный момент находится в столице Южной Осетии.
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