Луганск, 19 сентября 2019, 11:40 — REGNUM Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов поручил силовым структурам усилить охрану стратегических объектов республики, сообщил 19 сентября «Луганский информационный центр».
Козлов перечислил список важных объектов. В них в частности входят электростанции и ключевые путепроводы, и другие объекты, дающие весомый вклад в бюджет ЛНР.
Правительство ЛНР также создало оперативный штаб по расследованию теракта, совершённого в Луганске.
Напомним, ранее в ЛНР прогремел сильный взрыв. Были повреждены опоры автомобильного моста.
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