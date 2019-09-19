Луганск, , 11:40 — REGNUM Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов поручил силовым структурам усилить охрану стратегических объектов республики, сообщил 19 сентября «Луганский информационный центр».

«Даю поручение усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики республики объектов», — заявил он.

Козлов перечислил список важных объектов. В них в частности входят электростанции и ключевые путепроводы, и другие объекты, дающие весомый вклад в бюджет ЛНР.

Правительство ЛНР также создало оперативный штаб по расследованию теракта, совершённого в Луганске.

Напомним, ранее в ЛНР прогремел сильный взрыв. Были повреждены опоры автомобильного моста.

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