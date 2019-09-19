Цхинвал, , 12:34 — REGNUM 19 сентября президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает ИА «Рес».

В ходе встречи Анатолий Бибилов отметил значимость первого официального визита главы Донецкой республики и выразил уверенность, что переговоры сторон будут стимулировать взаимодействие в сфере культуры, здравоохранения, экономики и других сферах. Пушилин также выразил уверенность, что сотрудничество республик будет развиваться по всем направлениям.

Глава ДНР также отметил близость народов Южной Осетии и Донецкой республики. «Многие осетинские ребята и сегодня с нами стоят на защите нашего мирного населения», — подчеркнул Пушилин.

Главы государств вручили друг другу — подарки, являющиеся символами республики. Бибилов вручил Пушилину скифский акинак, а глава ДНР корзину роз и 2,5 тысячи саженцев роз, которые, отметил Бибилов, украсят парк в Цхинвале.

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