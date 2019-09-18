Вена, , 11:31 — REGNUM Австрия может наложить вето на соглашение о свободной торговле, достигнутое между Европейским союзом и странами, входящими в латиноамериканский торговый союз МЕРКОСУР. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

«Соглашение с МЕРКОСУР ставит под угрозу глобальный климат и способствует обезлесению тропических лесов. В период климатического кризиса перевозить по морю еще больше продуктов, которые мы могли бы лучше производить здесь, в Европе, — абсолютно неправильный путь. Я также хочу защитить наших фермеров и местных потребителей от опасности 100 000 тонн мяса. Именно поэтому мы представили это предложение, которое обязывает всех членов правительства в Брюсселе отказаться [от соглашения]», — заявила лидер Австрийской социал-демократической партии Памела Рэнди-Вагнер.

Требование социал-демократов намерены поддержать даже их вечные оппоненты — Австрийская партия свободы. Как отметил ее председатель Норберт Хофер, на плантациях и скотобойнях Бразилии установились «рабские условия труда». Кроме того, в сельском хозяйстве Бразилии используются давно запрещенные в ЕС пестициды.

Отказ от соглашения поддерживают все партии, кроме небольшой либеральной NEOS. Согласно опросу международной организации Greenpeace, 78% жителей Австрии отвергают соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки.

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