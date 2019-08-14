Берлин, , 10:37 — REGNUM

В июне Европейский союз (ЕС) заключил соглашение о свободной торговле «с Бразилией и другими сомнительными партнерами», входящими в торгово-экономический союз Меркосур. При этом он великодушно не замечает коррупции, неумелого управления экономикой и уничтожение тропических лесов. Но для этого существуют веские основания, пишет немецкая газета Die Welt 14 августа.

Германии не должно нравиться, что в Бразилии вырубают леса Амазонии с такой интенсивностью, будто бы эта страна никогда не подписывала Парижского соглашения по климату. Президент Бразилии Жаир Болсонару отвергает любую критику своих действий. А в Аргентине, по всей видимости, вскоре придет к власти президент из лагеря перонистов, что, по мнению ЕС, гарантирует коррупцию и растрату бюджета, в то время как у страны появился огромный долг перед Международным валютным фондом. Кроме того, в сельском хозяйстве Аргентины и Бразилии используются химикаты, против которых выступает Брюссель.

«Возникает вопрос: Европейская комиссия сошла с ума? ЕС имеет дело с такой сомнительной компанией, только чтобы доказать Дональду Трампу, что Европа может открыть и другие экспортные рынки?» — спрашивает Die Welt.

Но было бы хуже, если бы Брюссель отказался от соглашения, переговоры о котором велись на протяжении 20 лет. Теперь у ЕС есть хоть какой-то шанс оказать влияние в сфере защиты климата, внедрения стандартов здравоохранения или прав трудящихся в Латинской Америке, отвечает издание на свой вопрос. Китай и другие страны, которые в гораздо меньшей степени заботятся об окружающей среде, чем ЕС, получают доступ к товарам и сельскохозяйственной продукции в Южной Америке, не думая об экологичности. Было бы фатальным оставлять это поле им, заключает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в правительстве Германии заявили о замораживании финансирования проектов по защите лесов Амазонии в Бразилии. На них было выделено €35 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин замораживает финансирование проектов по защите лесов Амазонии