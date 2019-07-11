Париж, , 07:28 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в совете министров, что у него есть «вопросы» по торговому соглашению между Европейской комиссией и странами МЕРКОСУР, сообщает Le Figaro.

«Мы получили документы, которые позволяют детализировать содержание этого соглашения», — заявила Сибет Ндиайе, пресс-секретарь правительства Франции.

«Президент указал, что у нас есть вопросы именно по трем пунктам (экологические, санитарные нормы и чувствительные сектора), к которым Франция привязана. У нас есть предельно четкие ответы», — добавила она.

Первое, по её словам, — обеспечение выполнения Парижского соглашения по климату в МЕРКОСУР. Второе — соблюдение не только европейских стандартов в отношении качества и санитарных норм продуктов, но и процесса производства. Третье — вопрос чувствительных секторов, таких как говядина, сахар и птица.

Кроме того, Эммануэль Макрон желает получить подробную информацию о том, как могут быть задействованы защитные положения, которые включены в это торговое соглашение.

Ожидается, что корректировка текста торгового соглашения будет завершена осенью. Это время участники переговоров должны использовать для устранения ряда сомнений и вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2019 года страны Европейского союза (ЕС) и МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай) договорились об обширном договоре о свободной торговле, затрагивающем почти 770 миллионов потребителей.

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