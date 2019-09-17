Москва, 17 сентября 2019, 21:42 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках, разработанный совместно с Советом по цифровой экономике при СФ.
Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, вводящий в России с 1 января 2021 года электронные трудовые книжки. Документ о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде принят большинством голосов (366 голосов «за»). Законопроект был разработан правительством совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, который возглавляет вице-спикер Совфеда, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Законопроектом устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Согласно документу, такие сведения можно будет получить у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заместитель министра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов отметил, что законопроект прошел широкое обсуждение, а в работе над документом принимал участие в том числе и Совет по цифровой экономике при Совете Федерации.
Напомним, ранее о подготовке законопроекта, которым вводится понятие и определяется порядок использования электронной трудовой книжки, сообщил Турчак на заседании Рабочей группы «Законодательное обеспечение цифровой экономики Российской Федерации» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Он подчеркнул, что переход на новый порядок является добровольным и начнется с пилотных организаций, в число которых войдут крупнейшие по численности персонала.
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