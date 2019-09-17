Москва, , 21:42 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках, разработанный совместно с Советом по цифровой экономике при СФ.

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, вводящий в России с 1 января 2021 года электронные трудовые книжки. Документ о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде принят большинством голосов (366 голосов «за»). Законопроект был разработан правительством совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, который возглавляет вице-спикер Совфеда, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Законопроектом устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Согласно документу, такие сведения можно будет получить у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Заместитель министра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов отметил, что законопроект прошел широкое обсуждение, а в работе над документом принимал участие в том числе и Совет по цифровой экономике при Совете Федерации.

«Мы благодарны коллегам за большую помощь, которая была оценена. Мы проведем еще дополнительную работу», — сказал он.

Напомним, ранее о подготовке законопроекта, которым вводится понятие и определяется порядок использования электронной трудовой книжки, сообщил Турчак на заседании Рабочей группы «Законодательное обеспечение цифровой экономики Российской Федерации» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

«Смысл законопроекта — в защите интересов работающих людей. При электронных трудовых книжках они будут абсолютно уверены, что с зарплаты производятся отчисления в Пенсионный фонд и они будут учтены при выходе на заслуженный отдых. Кроме того, мы снизим риски возможной утери бумажных трудовых книжек, из-за которой люди сегодня вынуждены бегать по прежним работодателям и заново подтверждать факт работы у них», — пояснил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что переход на новый порядок является добровольным и начнется с пилотных организаций, в число которых войдут крупнейшие по численности персонала.

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