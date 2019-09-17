Москва, , 14:52 — REGNUM Законопроект об отказе от бумажных трудовых книжек Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Правительство предлагает установить возможность ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель будет предоставлять данные в Пенсионный фонд России. Речь идет о таких сведениях, как данные о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении, а также основания прекращения трудового договора.

Определяются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и с использованием портала «Госуслуги».

С января 2021 года

С этого момента ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться работодателем только для тех работников, которые подадут до конца 2020 года об этом письменное заявление. Таким образом, желающие сменить работу после 1 января 2021 года автоматически отказываются от бумажного носителя для фиксации данных, необходимых для формирования стажа.

Работникам, не подавшим письменное заявление, трудовые книжки будут выдаваться на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение) и для них будет осуществляться ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Впервые поступающим на работу важно знать, что на них трудовая книжка в бумажном виде оформлять не будет — сведения будут направляться в ПФР.

Компенсации

Законопроектом предусматривается обязанность работодателя возместить работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи при увольнении сведений о трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.

Прописывается право работников обращаться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в качестве доказательства предъявить сведения о трудовой деятельности.

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