Москва, , 15:20 — REGNUM Введение электронных трудовых книжек освободит бизнес от лишней бумажной работы и гарантирует гражданам сохранность сведений об их трудовом стаже. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения пакета законопроектов об электронных трудовых книжках в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Володин напомнил, что бизнес давно ждет принятие такого закона. Так, депутаты обсуждали инициативу в ходе парламентских слушаний по развитию цифровой экономики в Госдуме.

«Возможности для перехода на «цифру» у компаний есть, а главное — этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников», — отметил Володин.

Кроме того, по его словам, если закон будет принят, то электронные трудовые книжки сведут к минимуму риски утери данных о трудовом стаже граждан.

«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — подчеркнул Володин.