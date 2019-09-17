* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:17 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрывы, прогремевшие в Афганистане сегодня, 17 сентября, в Чарикаре, столице провинции Парван, к северу от Кабула и в столице страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы выполнять условия соглашения с США

Уточняется, что президент Афганистана Ашраф Гани во время взрыва не пострадал, в настоящее время он находится в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 сентября, неизвестные в Афганистане подорвали заряд во время предвыборного митинга с участием действующего президента страны Ашрафа Гани. Взрыв прогремел на площади в городе Чарикар провинции Парван, когда глава государства начал выступать. Известно о 24 погибших и 30 раненых.

Добавим, что ещё одна бомба взорвалась в Афганистане недалеко от города Фарах днём ранее, 16 сентября. В результате погибли пять мирных жителей, среди которых были женщины и дети.

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Напомним, выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили против проведения президентских выборов в стране. Боевики заявили о готовности приложить все усилия к тому, чтобы помешать проведению голосования. Террористы предостерегли мирных граждан от участия в митингах и прочих мероприятиях, связанных с предстоящими выборами.