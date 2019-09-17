Кабул, , 12:15 — REGNUM Неизвестные в Афганистане подорвали заряд во время предвыборного митинга с участием действующего президента страны Ашрафа Гани, сообщило во вторник агентство Tolo News.

Взрывное устройство подорвали на площади в городе Чарикар, когда президент начал выступать. Сообщается о 24 погибших и более 30 раненых. Ответственность за взрыв не взяла на себя пока ни одна группировка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Афганистане взорвалась бомба недалеко от города Фарах. Взрыв унес жизни пятерых мирных жителей, среди которых были женщины и дети.

Ответственность за эту акцию устрашения также не взяла на себя ни одна группировка.