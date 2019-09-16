* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:19 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о своей приверженности соглашению с США. Об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на представителя террористов Сухейла Шахина.

«Мы привержены тем договоренностям, которые были достигнуты, при условии, что США будут выполнять свою часть сделки. В противном случае вина за продолжение войны ложится на их плечи», — отметил он.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

За последнее время власти Соединенных Штатов активизировали усилия для прекращения конфликта в Афганистане, сев за стол переговоров с террористами. Однако диалог осложняется терактами, которые боевики продолжают осуществлять в стране.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.