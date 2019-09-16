Берлин, , 15:17 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Германии хотело бы хороших отношений с Россией. Об этом заявил глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Die Welt от 15 сентября.

Журналист отметил, что в последние недели Кречмер и все другие главы правительств восточногерманских земель критиковали политику санкций против России. Последовало ли что-то за этой критикой?

«Да, потому что это вызвало давно назревшие дебаты в Германии. Это не было испытанием мужества под девизом «они на что-то осмелились». Нет, мы взяли на себя ответственность. Мы получили поддержку от премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, от торговых ассоциаций. Это был важный импульс, который что-то изменит. Не в одночасье, но в среднесрочной перспективе. Подавляющее большинство немцев хотело бы хороших отношений с Россией», — сказал Кречмер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня премьер-министр Саксонии посетил Петербургский международный экономический форум, где рассказал об экономических убытках своей земли, понесенных из-за антироссийских санкций. Даже спустя 30 лет после объединения ФРГ и ГДР экономика восточных земель тесно связана с российской.

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