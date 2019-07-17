Берлин, , 15:41 — REGNUM

За пять лет действий санкций против России, наложенных в связи с военным конфликтом в Донбассе, их экономические последствия дали о себе знать в Германии. Серьезно пострадала экономика восточной части Германии, которая даже спустя 30 лет после объединения страны поддерживает тесные связи с Россией, передает канал n-tv.

Согласно недавнему отчету Восточного комитета по немецкой экономике, в период с 2013 по 2018 год объем торговли Саксонии рухнул на 72,5% — эта восточная земля больше всех пострадала от наложенных Брюсселем санкций. Для пяти других восточных земель, за исключением Берлина, усредненный показатель падения объема торговли составил 28,7%. Что касается западной части Германии, то там обмен товарами сократился на 17%. Общий ущерб от санкций комитет по экономике оценивает в «трехзначное число миллиардов евро».

Глава комитета Михаэль Хармс поясняет, что восточно-германские машиностроители очень зависят от России.

«Это не крупные корпорации, это всё средние компании, и их потери уже чрезвычайно велики, — сказал он. — Есть машиностроители из восточной Германии, которые в отчаянии обращались к нам, потому что потеря крупных проектов приводит к серьезным экономическим трудностям».

«Многие немецкие компании, к примеру, говорят, что в такой политической обстановке они откладывают стратегические инвестиционные проекты в России в долгий ящик. Или российское правительство заявляет: мы предпочитаем ориентироваться на Китай. Эти последствия очень трудно измерить», — добавляет он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер во время визита в Россию призвал Европейский союз (ЕС) отказаться от антироссийских санкций. Его заявление вызвало недовольство в правительстве Германии. На саммите ЕС в июне экономические санкции были продлены в девятый раз — до января 2020 года.