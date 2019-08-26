Берлин, , 10:03 — REGNUM

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали власти страны к улучшению отношений с Россией, пишет издание Welt.

Так, по словам премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелов, позволив России вернуться в G8 страны Запада проявили бы свою дальновидность.

Глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке отметил, что на фоне растущей напряженности в мире западным странам очень важно начать диалог с Россией. Такого же мнения придерживаются и премьер-министры Саксонии Михаэль Кречмер и Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф.

Вместе с тем, отмечает издание, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в G8 Москву не пригласят до тех пор, «пока не разрешится вопрос с Крымом и Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из состава G8 в 2014 году в связи с обвинениями в «аннексии» Крыма после прошедшего на Крымском полуострове референдума о независимости и воссоединении к Российской Федерации.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным восстановление формата G8. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо не поддержали такую идею, в Кремле заявили, что возвращение в G8 для России — не самоцель.

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