Москва, , 15:16 — REGNUM Роман Старовойт официально вступил в должность губернатора Курской области после выборов 8 сентября. Церемония прошла 16 сентября в курском драматическом театре.

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Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился ожиданиями от работы Сергея Старовойта в должности губернатора, а также рассказал, какую роль в организации работы региональных чиновников играет Высшая школа Государственного управления.

«Роман Старовойт во время избирательной кампании представил программу развития Курской области. может быть. она не такая масштабная, как программа развития Санкт-Петербурга у Александра Беглова, но в целом она хорошо проработана, и представлена была не в последний момент, а в самом начале избирательной кампании. Суть дела простая — необходимо не то, чтобы «перезапустить» область, но там должны появиться новые точки роста, потому что на старом багаже регион просто будет немного стагнировать», — рассказал Петр Кирьян.

По мнению эксперта, «все политическое поведение Романа Старовойта определяется курсом Высшей школы государственного управления, — теми кейсами и рекомендациями, которые даются в ВШГУ для практического применения».

«Связано это с тем, что Роман Старовойт — очень опытный администратор, мож-но даже сказать — государственный топ-менеджер, но все-таки он всегда работал в структурах, похожих на корпоративные — управление, задача, решение, исполнение. Работа с регионом предполагает в первую очередь общение с людьми — когда прямое, когда опосредованное, через решение их вопросов, — продолжил политолог, — Прямо перенести опыт госкомпании или топ-менеджемента на управление регионом не получится. Именно в ВШГУ происходит некоторая перенастройка на конкретных примерах и рекомендациях».

«Цель Высшей школы государственного управления, собственно, и состоит в том, что люди, которые проходят обучение в ней, и в дальнейшем номинированы или избраны на управленческие посты — не обязательно это должны быть губернаторы — чтобы эти люди соответствовали тем требованиям, которые сегодня применяются к региональному руководителю», — подчеркнул руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП.

«Если мы посмотрим на KPI губернаторов и региональных управленцев, то увидим, что там не только различные формальные показатели, как то средний доход, заработная плата, социальное качество жизни, но в том числе и то, как граждане реагируют на работу губернатора, видят или не видят они коммуникацию и решение проблем. Последние четыре года этому вопросу уделяется очень много сил чтобы коммуникация была выстроена, чтобы она была системной. И, собственно, Высшая школа государственного управления является одним из проводников этого подхода», — завершил свой комментарий Петр Кирьян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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