Москва, 10 сентября 2019, 14:37 — REGNUM Из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой школы губернаторов. Об этом сообщил журналистам во вторник проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, которая реализует программу подготовки кадрового резерва, Алексей Комиссаров.
По его мнению, самое главное, что «сами победившие губернаторы понимают, что находятся в начале большого пути».
Он также напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы и отметил, что задача, которая ставилась президентом РФ Владимиром Путиным, заключалась в создании «программы высочайшего уровня».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.