Москва, 10 сентября 2019, 19:07 — REGNUM Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Светлана Чупшева, проходящая обучение на третьем потоке программы «Кадрового резерва» Высшей школы государственного управления (ВШГУ), поздравила губернаторов, одержавших победу на выборах глав регионов в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой школы губернаторов.
Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил журналистам проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, которая реализует программу подготовки кадрового резерва, Алексей Комиссаров.
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Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.