Москва, , 19:07 — REGNUM Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Светлана Чупшева, проходящая обучение на третьем потоке программы «Кадрового резерва» Высшей школы государственного управления (ВШГУ), поздравила губернаторов, одержавших победу на выборах глав регионов в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Светлана Чупшева Пресс-служба АСИ

«Я поздравляю всех избранных губернаторов с победой на выборах — это большое достижение и большая ответственность. Уверена, что моим однокурсникам Игорю Бабушкину, Бату Хасикову, Денису Паслеру, Александру Осипову удастся максимально реализовать свой профессиональный потенциал и принести пользу стране, «— отметила Светлана Чупшева.

«Регионы России нуждаются в повышении уровня жизни, росте темпов социально-экономического развития, улучшении качества дорог, развитии туризма. Обучение на программе «Кадрового резерва» ВШГУ дало нам все ключевые знания и навыки, необходимые современному управленцу. Желаю всем сокурсникам оставаться открытыми, слышать потребности жителей своих регионов и успешно решать их проблемы. И, конечно же, удачи!» — рассказала генеральный директор АСИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 16 глав российских регионов, которые избраны в ходе единого дня голосования 8 сентября, десять являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, так называемой школы губернаторов.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил журналистам проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, которая реализует программу подготовки кадрового резерва, Алексей Комиссаров.

«В эти выходные состоялись выборы глав 16 субъектов, десять из них — это выпускники и слушатели нашей программы подготовки кадрового управленческого резерва. Все убедительно победили, а некоторые показали блестящие результаты», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

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Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.