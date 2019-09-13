Москва, , 13:56 — REGNUM Российское руководство негативно отнеслось к призыву президента Украины Владимира Зеленского о сохранении зарубежных санкций в отношении РФ. Об этом сообщил 13 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что санкции являются обоюдоострым оружием, такие меры не приносят никому пользы. Они противоречат международному праву, размывают его нормы и отрицательно сказываются и на тех, против кого объявлены, и на тех, кто их объявил.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский призвал западных лидеров сохранять ограничительные меры в отношении России во время выступления в Киеве. Он заявил, что санкции нужны, «пока не будет мира».

Читайте также: Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России

А также: Глава Финляндии ответил на призыв Зеленского сохранять санкции против РФ