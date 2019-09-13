Киев, , 10:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада сохранить ограничительные меры в отношении России. Об этом он сказал 13 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — сказал Зеленский, добавив, что ограничительные меры являются «налогом ради мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что ограничительные меры Европейского союза против Российской Федерации без полного выполнения Минских соглашений должны только усиливаться.

По его словам, общая и принципиальная позиция Киева и Варшавы — санкции ЕС против РФ «могут пересматриваться только в сторону их усиления», пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

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